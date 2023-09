Und das ist leider das Beste

Diese Woche trieb mir der Algorithmus ein Video in mein Instagram-Gehege, das eine weinende Sechsjährige beim Essen mit ihren Eltern zeigt. Normal kriege ich lustige Hunde-Filmchen gezeigt, Strick-Videos, Homelifehacks und Holzbau-Techniken, rasenmähende Männer (@Timthelawmowerman ist mein ASMR), Tiny-Flat-Einrichtungstipps und Kochanleitungen. Die Kleine in dem Video weint laut in ihren Teller, weil sie keine Tiere mehr essen möchte, sie will nicht, dass Tiere für ihr Essen sterben müssen; aber sie weint auch, weil sie Speck und Hühnerfleisch so liebt.