Unsicheres Terrain

Von 7. bis 17. September findet die neunte Ausgabe des Festivals Unsafe Sounds statt. Heimische und internationale Künstler bespielen Orte wie die Arena, das Flucc oder die Zacherlfabrik mit herausfordernder Musik zwischen Clubsounds, Avantgarde und Future Pop. Das von der Kuratorin Shilla Strelka gestaltete Programm ist einmal State of the Art. Manche Events zielen klar auf Party ab, andere sind klar experimentell.

Freitagnacht wird es in der Arena ordentlich zur Sache gehen. Die schwedische Sängerin und Songwriterin Namasenda, die beim britischen Hipster-Label PC Music veröffentlicht, steht für quirligen Hyperpop zwischen R’n’B-Grooves und Rückgriffen auf trashigen Eurodance. Mit dabei ist auch W1ZE. Mit Wurzeln in Zimbabwe, Deutschland, Indien und Malaysia singt W1ZE, nun in Wien heimisch, viel von Befreiung und Freiheit – meist in Verbindung mit Sextalk.

In der Nacht auf Sonntag wird im Flucc gefeiert. Die US-Produzentin Swan Meat demonstriert, was sie unter „Medieval Rave“ versteht – schnellen Techno mit atmosphärischen Sounds. Früher hätte man dazu Goa-Trance gesagt. Geschmackvoller geht es unter der Woche in der Zacherlfabrik zu, am Mittwoch etwa präsentieren Conny Frischauf und Clemens Denk eine gemeinsame Auftragsarbeit.

