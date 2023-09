Wenn Signalkrebs und Grauhörnchen kommen

Spinnen in Bananenschachteln, Pflanzensamen auf Schuhsohlen: Die einen reisen als blinde Passagiere von einem Kontinent zum nächsten, die anderen werden von Menschen ganz bewusst von weither geholt – exotische Pflanzen etwa oder eine online bestellte Ameisenkolonie für die Wohnung. Sehr oft passiert (erst einmal) nichts. Immer wieder aber etablieren sich Arten in der neuen Region, und zwar so stark, dass sie einheimische Spezies verdrängen oder gar auslöschen, als Krankheitsüberträger Seuchen auslösen oder ganze Ernten vernichten. Sogenannte invasive Arten würden die Natur, die Ernährungssicherheit und menschliche Gesundheit essenziell bedrohen, warnt der Weltbiodiversitätsrat mit dem umfassendsten Bericht, den es je zum Thema gab: 86 Forscher aus 49 Ländern haben mitgearbeitet. Bei 60 Prozent der ausgestorbenen Arten haben demnach invasive Spezies eine wichtige Rolle gespielt, bei 16 Prozent waren sie sogar der einzige Faktor. Gemeinsam mit dem Wissenschaftler des Jahres 2022, Franz Essl, hat Bernd Lenzner vom Institut für Botanik und Biodiversitätsforschung an der Uni Wien an dem Bericht mitgeschrieben.