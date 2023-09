Legalize it?

In einigen Ländern der Welt steht eine Legalisierung von sogenannten rekreativen Drogen - etwa Cannabis - bevor. Was aber bedeutet das für die Volkswirtschaft? Ein Blick nach Kanada: Dort sind Verkauf und Konsum von Cannabis bereits im gesamten Bundesgebiet legal. Ebenso in mehr als 20 Bundesstaaten der USA, in einigen davon sogar schon seit gut zehn Jahren. Aufgrund der weiten geographischen und zeitlichen Ausbreitung in Nordamerika existiert robuste empirische Evidenz, die dazu beiträgt, gängige Fragen und Bedenken in diesem Bereich zu adressieren. Derzeit ist der Konsens, dass Behauptungen und Prognosen, die vor der ersten Legalisierungswelle abgegeben wurden, sowohl von der Drogenlobby als auch von Legalisierungsgegnern, überzogen waren.

Es gibt bis dato kaum Anzeichen für nennenswerte negative Auswirkungen. Die Steuereinnahmen jedoch haben viele Prognosen übertroffen. Auch sind Marktpreise drastisch gesunken, und kriminelle Organisationen haben ein lukratives Geschäftsfeld verloren. Weiters hat sich die öffentliche Meinung stark verändert. Laut dem Pew Research Center waren 2010 etwa ein Drittel der Amerikaner für eine Legalisierung von Cannabis. Diese Zahl hat sich in etwas mehr als zehn Jahren auf über 70 Prozent erhöht.

Kritiker haben anfangs vor explodierenden Nutzerzahlen gewarnt. Den solidesten Rechnungen nach führt die Legalisierung von Cannabis tatsächlich allerdings zu einem Anstieg von etwa 20 Prozent. Sofern diese Schätzungen annähernd stimmen, kann man ex-ante bereits von relativ geringen allgemeinen Auswirkungen ausgehen, da additive Effekte eine Folge von gestiegener Nutzung sind.

Genauso wie Alkohol und Tabak hat auch Cannabis negative Gesundheitsauswirkungen, die nicht zu unterschätzen sind. Die gesundheitlichen Folgen der in den letzten Jahren stark gestiegenen Konsumentenzahlen könnte man allerdings in der Legalität durch höhere Qualitätsstandards und effizientere Kontrollmechanismen mutmaßlich besser in den Griff bekommen.

Im Jahr 2017 hat die National Academy of Sciences festgestellt, dass die Effekte auf die psychische Gesundheit nicht immer eindeutig sind. Es gibt zwar eine Assoziation zu psychotischen Störungen, aber die Zusammenhänge sind meistens multidirektional und komplex. Oft seien die Effekte verzerrt und vermischt durch Alkoholmissbrauch und weiters sei es oft der Fall, dass psychische Störungen zu Cannabiskonsum führen und nicht umgekehrt – ein statistisches Problem, unter dem viele Studien leiden, die mit nicht-randomisierten Daten arbeiten.

Es gibt klinisch erwiesene negative Effekte – genauso wie für Alkohol- und Tabakmissbrauch –, allerdings hat dies nur in geringem Ausmaß etwas mit der Legalisierungsdebatte zu tun, da der starke Konsumanstieg der letzten Jahre in der Illegalität stattfand.

Eine kürzlich publizierte Zwillingsstudie fand kaum negative psychiatrische und psychosoziale Effekte als Folge der Cannabislegalisierung. Jedoch konnten auch keine der von der Drogenlobby oft propagierten positiven psychischen Effekte festgestellt werden.

Die Preise für Cannabis haben sich wegen der Legalisierung drastisch nach unten entwickelt. In Oregon konnten Großhändler in 2012, dem ersten Jahr der Legalisierung, in etwa einen zwanzigfach höheren Preis erzielen als heute. In Michigan haben sich die Preise seit dem letzten Jahr halbiert und laut der Michigan Cannabis Regulatory Agency bekommt man als Endverbraucher derzeit ein Gramm für etwa drei bis vier US-Dollar. Oft ist von einer sogenannten "Ganja Schwemme" die Rede, und Produzenten sind teils verzweifelt – sie müssen nun über gesteigerte Qualität um Konsumenten buhlen. Die Verbraucher von Cannabis sind also klare Gewinner.

Gewinnerin ist auch die regionale Wirtschaft. Die Wertschöpfung findet nahezu ausschließlich lokal statt und es wurden daher zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen – teilweise in Regionen, die wirtschaftlich in den letzten Jahren stark zurückgefallen sind. Aktuellen Schätzungen nach arbeiten in der Cannabisindustrie derzeit über 400.000 Angestellte und Cannabis ist bereits der sechstwertvollste "cash crop" mit einem höheren Marktvolumen als etwa Kartoffeln oder Reis.

Die Hauptprofiteure scheinen aber derzeit die Bundesstaaten zu sein. Insgesamt wurden im Jahr 2022 fast vier Milliarden US Dollar eingenommen – trotz stark gefallener Cannabispreise. Die Spitzenreiter sind Kalifornien (ca. eine Milliarde), Illinois (ca. 550 Millionen) und Washington (ca. 530 Millionen).

Durch den ausgeprägten Föderalismus genießen die US-Bundesstaaten eine beachtliche wirtschaftspolitische Autonomie, die es ihnen erlaubt hat, die Implementierung der Cannabislegalisierung nach eigenem Ermessen zu gestalten. So variieren z.B. die Steuersätze und rechtlichen Regelungen von Staat zu Staat teilweise stark. Diese unterschiedlichen Ansätze bieten europäischen Regierungen wertvolle Vergleichsmöglichkeiten, um den besten Weg für eine mögliche Legalisierung zu ermitteln.

Jedoch bietet die US-Praxis auch Beispiele dafür, wie es nicht laufen sollte. In San Francisco haben Cannabisverkäufer erfolgreich lobbyiert und die Politik dazu gebracht, ein Verbot für neue Cannabisgeschäfte zu erlassen. Ihnen gefiel der wachsende Wettbewerb nicht. Das Resultat: Bestehende Geschäfte dürfen weiterverkaufen, doch die Gründung neuer Betriebe ist nun untersagt.

Mit der Legalisierung von Cannabis wird kriminellen Organisationen ein erhebliches Geschäftsfeld weggenommen. Im Handel von anderen Drogen, insbesondere Kokain, sind die Profite allerdings erheblich höher. Das Problem ist freilich global und spätestens seit der Flüchtlingskrise 2015 sollte jedem Österreicher bewusst sein, dass internationale Geschehnisse sehr wohl von nationalem Interesse sind. Kriminelle Organisationen richten zwar hierzulande Schaden an, aber viel größer ist dieser in den Ursprungs- und Transitländern von Drogen [13]. Kartelle induzieren Gewalt in ihren Wirkungsgebieten, verschärfen und befeuern Korruptionsprobleme, destabilisieren dadurch die Institutionen ganzer Länder und tragen daher zu Migrationsströmungen bei.

Dies trifft nicht nur wie so oft geglaubt auf Lateinamerika zu. Nord- und Westafrika sind nicht nur bloß Transitregionen, wo sich Drogen oft auf denselben Routen wie Menschenschmuggler bewegen. In Guinea-Bissau haben Kartelle zum Beispiel bewiesen, dass sie mehr oder minder in der Lage sind, die Politik eines gesamten Landes zu kaufen.

Am Beispiel Portugal sieht man, dass die Auswirkungen einer potenziellen Legalisierung von Drogen über Cannabis hinaus nicht notwendigerweise dramatisch sein müssen. Seit über 20 Jahren wird der Verbrauch und Handel auch von harten Drogen nicht mehr bestraft. Trotzdem liegt der Drogenkonsum in Portugal seit Jahren unter dem EU-Schnitt.

Es gibt gute Gründe gegen die Legalisierung von allen Drogen zu sein. Die derzeit verfügbare Evidenz legt allerdings nahe, dass eine konstruktive Debatte stattfinden sollte. Kriminelle Organisationen werden in jedem Fall auf der Seite der Legalisierungsgegner sein, da diese genauso wie die Cannabisverkäufer von San Francisco den wirtschaftlichen Konkurrenzkampf scheuen.

Alexander Lehner ist Volkswirt an der University of Chicago

ANZEIGE