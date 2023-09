50 Jahre Hip-Hop, 30 Jahre Texta

Wir schrieben 1999. Der musiknarrische Student, der eines seiner ersten Interviews für den Falter machen durfte, war nervös, aber auch freudig erregt. Den Anlass für das Treffen bot das Album „Gegenüber“ der Linzer Hip-Hop-Crew Texta. Was nach der Begegnung im Falter über das Album stand, war eine Ansage: Texta würden „österreichischen Sprechgesang auf ein neues Qualitätslevel hieven“.

24 Jahre später sind die Oberösterreicher vom Quintett zum Trio Flip, Laima und DJ Dan geschrumpft – Skero stieg 2013 aus, Huckey starb 2018 infolge einer Krebserkrankung. „Gegenüber“ ist inzwischen ein gesuchter Austrorap-Klassiker und erfährt ein Vinyl-Reissue. Zwischen lässigen Beats und leiwanden, immer auch nachdenklichen Texten ist die Platte von zeitloser Schönheit. Man erreicht damit sogar die Jugend von heute. „Das Lied gerade habe ich richtig gefühlt“, sagt die zwölfjährige Tochter des Studenten von 1999 über „Fragestunde“.

In New York wurde gerade der 50. Geburtstag von Hip-Hop zelebriert. Texta lassen sich nicht lumpen und feiern in der Arena ihren 30er. Mit dabei sind Freunde und Weggefährten: Skero, Torch und Toni L von der legendären deutschen Crew Advanced Chemistry, Fiva MC, Total Chaos, Schönheitsfehler, Topf MC’s & DJ Sepalot.

ANZEIGE