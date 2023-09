Blattkritik

Das Foto mit Nehammer, Kurz und Schallenberg erschien in Krone, Österreich und Heute (Foto: Screenshot Oe24.at)

Ein und dasselbe Foto, drei verschiedene Angaben zur Quelle: Der Umgang mit Bildern und deren Urheberschaft ist sehr unterschiedlich. Jüngstes Beispiel: Bilder von der Premierenfeier des Films „Kurz“, der am Mittwoch letzte Woche im Artis Kino präsentiert und dann im Wiener Szenelokal Hannelore gefeiert wurde. Dort traf Sebastian Kurz mit Außenminister Alexander Schallenberg und ÖVP-Chef und Kanzler Karl Nehammer zusammen.

Das Foto dieses Triumvirats fand seinen Weg in Krone, Heute und Österreich. Aber wer hat es gemacht? Die Krone markierte das Foto in ihrem Online-Bericht zuerst mit dem Kürzel „BKA“, was für Bundeskanzleramt steht. Konkurrent Österreich druckte es ebenfalls ab, aber mit dem Bildcredit „c Privat“. Ebenso Heute. In der gedruckten Krone, die tags darauf erschien, wurde als Bildcredit dann „zVg“ dazugeschrieben (zur Verfügung gestellt).

Die Verwirrung war groß. Hat das Bild nun ein Fotograf des Kanzleramtes gemacht, wenn ja, warum begleitet er Nehammer zu einer halböffentlichen ÖVP-Veranstaltung?

Die Auflösung: Das Foto stammt laut Nehammers Pressesprecher von einer Mitarbeiterin des Kanzlers, die ihn aufs Fest begleitete und es mit ihrem Handy gemacht hat. Von dort ging es gleich zur Krone – und dann an die anderen Boulevardblätter. Somit ist das Kürzel „zVg“ korrekt.

