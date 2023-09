Das sind fantastische Neuigkeiten

Leser Thomas V. hat in Liesing an der Breitenfurter Straße eine Ampel gestoppt: fünf Sekunden grün für Fußgänger, dann drei Sekunden blinkend, dann 75 Sekunden freie Fahrt für den Autoverkehr. Ich tat das Gleiche gestern am Ring, Höhe der Babenbergerstraße. Fußgänger: fünf Sekunden grün, fünf Sekunden blinkend, dann rot. Autoverkehr: 90 Sekunden grün.

Die Ampeln sind so eingestellt, dass ein gesunder Fußgänger mit einem Blitzstart ungefährdet über die Straße kommt. Mit einer Gehbehinderung oder einem kleinen Kind an der Hand hat man keine Chance. Auch wer noch ein paar Meter von der Ampel entfernt ist, muss leider eineinhalb Minuten auf die nächste Grünphase warten. Nach dieser Logik könnte man fordern: Die Auto-Ampel soll so lange Grün zeigen, bis die Autos, die in der ersten Reihe warten, durch sind, dann sofort wieder Rot.

ANZEIGE