Die Fantasien des Herrn Teichtmeister

Die Causa Teichtmeister weckte und weckt nach wie vor unglaubliche Emotionen. Bei nahezu jedem. Der Fall lässt kaum jemanden unberührt. Was aber sind die Gründe für diese vehemente Betroffenheit?

Man sagt dann: Niemand ist unberührt, wenn es um Kinder geht. Das stimmt. Aber das erklärt noch nicht, warum Teichtmeister derart im Zentrum steht. Alles ist auf ihn fokussiert: Berichterstattung, Aufmerksamkeit, Emotionen. Im Mittelpunkt steht der Täter – nicht die Opfer.

Man sagt dann: weil er prominent ist. Aber was heißt das? Die Öffentlichkeit ist gebannt. Es ist ein Fall in jeder Hinsicht: als Causa und als Absturz. Der gefallene Star, der pädophile Burgtheater-Mime. Und es ist ein Fall mit einem Übermaß. Auch das in jeder Hinsicht: die unglaubliche Fallhöhe – von der Spitze der gesellschaftlichen Anerkennung in den sozialen Tod. Die Menge des gesammelten kinderpornografischen Materials. Der Grad der Enthemmung. Die Dimension des Sadistischen. Und nicht zuletzt die Intensität der abgründigen Fantasien, die nunmehr publik wurden.

