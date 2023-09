Die verrückte Henne und die Disco im Kopf

Schade, dass Róisín Murphy gerade keine Interviews gibt. Wir hätten uns so auf sie gefreut. Die irische Sängerin mit Wahlheimat Ibiza, die Glamour, Hippie-Aura, Punk-Spirit und verrückte Henne in sich vereint, gönnt sich bei Presseterminen auch zur Mittagszeit gern einmal ein Glas Wein oder eine Sportzigarette.

In den letzten Jahren hat die als Teil des Elektropopduos Moloko berühmt gewordene Sängerin einen einzigartigen Eigenbau-Discosound entwickelt. Niemand sonst klingt wie sie. Bei Konzerten verfügt diese personifizierte Coolness über eine starke Ausstrahlung, wirkt außerirdisch und gleichzeitig bodenständig.

Witzig ist Murphy obendrein. „Come and have a dance with your mom!“, pflegte die 50-Jährige ihre Social-Media-Gefolgschaft bis vor kurzem anzusprechen.

ANZEIGE