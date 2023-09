Doppelmord, Bürgerbewegung und ein politisches Comeback

Im Februar 2018 wurden im slowakischen Trnava die Leichen von Jan Kuciak und Martina Kušnírová gefunden, der Investigativjournalist und seine Verlobte waren durch Schüsse in Brust und Kopf getötet worden. Kuciak hatte die Verbindungen zwischen einflussreichen Geschäftsleuten, der italienischen Mafia und slowakischen Politikern aufgedeckt. Aus spontanen Beileidsbekundungen entwickelte sich eine Protestbewegung, Zehntausende gingen gegen Korruption auf die Straße.

Mitte März 2018 erklärte Robert Fico, damals in seiner dritten Amtszeit als Ministerpräsident, seinen Rücktritt. Die Regierungskoalition blieb jedoch bestehen. Dabei waren recht widersprüchliche Kräfte am Werk: Neben Ficos sozialdemokratisch-populistischer Smer waren die slowakischen Nationalisten und die ungarische Minderheitenpartei mit an Bord.

ANZEIGE