„Du musst ernsthaft bleiben, sonst killst du die Pointe“

Ansa arbeitet im Supermarkt und lässt sich vom Kapitalismus nicht unterkriegen. Holappa jobbt am Bau und trinkt zu viel. Ihre Wohnung sieht aus wie ein Vintage-Laden, er wie aus einem Sixties-Film, und die Begegnung findet bei einem Schubert-Lied im Karaoke-Club statt. Ansonsten wird in Aki Kaurismäkis gewohnt lakonischem Liebesfilm „Fallende Blätter“ geraucht und getrunken wie früher. Ansa (Alma Pöysti) und Holappa (Jussi Vatanen) werden zusammenkommen, es kann gar nicht anders sein, auch wenn anfangs eine Telefonnummer verloren geht.

Falter: Der Regisseur Aki Kaurismäki ist eine lebende Legende. Wie arbeitet er?

Jussi Vatanen: Wir sind mit seinen Filmen aufgewachsen, sie liegen uns im Blut. Weil sie sehr finnisch sind, fällt es leicht, sich seiner Welt anzupassen.

Alma Pöysti: Er weiß genau, was er will, und arbeitet schon ewig mit seinem Team, da braucht es nicht viele Worte. Gleichzeitig ist es am Set sehr familiär und lustig. Wir haben mit echtem Filmmaterial gedreht. Das Bild wird zuerst stundenlang erarbeitet, und dann hat man einen Take. Da gibt es keinen Platz für Fehler.

Vatanen: Anweisungen gab es, wenn überhaupt, nur zum Rhythmus des Films. Da geht es Aki im Grunde darum, dass er beim Schnitt weniger Arbeit hat.

Pöysti: Er schneidet den Film, bevor er ihn dreht. Deshalb muss man alles richtig hinkriegen. Proben gibt es keine, aber es steht alles im Drehbuch. Kaum Dialog, dafür Anmerkungen wie: „Diese Frau steht dort seit 30 Jahren, und sie wird vielleicht dort stehen, bis sie stirbt.“ Dann sieht man den Film und es ist haargenau so.

Viel hatten Sie also nicht zu spielen?

Vatanen: Stimmt, aber wenn Liebe die eine Sache ist, die man spielt, hat das schon eine große Präsenz. Alma, du hast einmal so schön gesagt, das sei die schüchternste romantische Komödie, die es je gegeben hat: ein Kuss auf die Wange, ein Händedruck und ein Kuss auf die Stirn. Das ist die gesamte Interaktion im Film.

Pöysti: Und gleichzeitig riskieren sie ihr Leben, riskieren die Liebe. Das braucht viel Mut. Es war ein sehr reinigender Lernprozess. Man musste sehr offen sein für die Kamera und so dünnhäutig wie möglich.

Kaurismäkis letzte Filme waren politischer.

Pöysti: Politisch ist jeder seiner Filme vor allem insofern, als es um die Arbeiterklasse geht. Nicht die von 1960, sondern von heute. Der Zustand der Welt beschäftigt Kaurismäki sehr.

Der Film hat viel Witz. Wie gelingt das?

Pöysti: Unbedingt ernsthaft bleiben! Du darfst die Pointe nicht witzig abliefern, sonst killst du sie. Aki hat einfach ein Auge für das Absurde im Leben.

Vatanen: Und darin kann man tragisch und lustig gleichzeitig sein. Er hat diese Fähigkeit, sehr viel in sehr wenigen Worten zu sagen. Er ist der Großmeister der One-Liner. Es ist wie Poesie. Da fügt man nichts hinzu, ändert man kein Wort. Nie.

Haben Sie den Alkoholismus Ihrer Figur vorab besprochen?

Vatanen: Im Drehbuch steht einmal, bevor er zum Karaoke aufbricht: „Er schaut in den Spiegel und hofft auf ein Wunder.“ Das sagt schon auch etwas über seinen Alkoholismus, seine Verzweiflung. So schreibt Aki. Bei ihm gibt es ganz viele Ebenen, dabei behauptet er selbst immer, er wäre ein lausiger Autor.

Pöysti: Und ein mäßiger Filmemacher!

Ist Finnland nicht auch anders als in Kaurismäkis Filmen?

Vatanen: Er hat sicher verändert, wie Finnland international gesehen wird.

Pöysti: Er hat den Geist von Helsinki über eine Spanne von 40 Jahren eingefangen. Sein Werk ist wie die Langzeitdokumentation einer sich ständig verändernden Stadt. Viele Orte, an denen er gedreht hat, sehen heute völlig anders aus. Er spricht immer von der Stadt, die sich selbst auffrisst.

Ansa und Holappa gehen in ein schrulliges, altes Kino. Hatten Sie ein prägendes Kino?

Pöysti: Ich habe eine Weile in einer kleinen Stadt im Süden gelebt, da gab’s zwei Kinos und sonst nicht viel. Die haben eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt, dort habe ich wunderbare Filme wie „Fried Green Tomatoes“ gesehen. Eines existiert noch, es gehört zu Finnlands ältesten Kinos.

„Fallende Blätter“ zeigt Bars, wie es sie schon lange nicht mehr gibt. Ist Kaurismäki nostalgisch?

Pöysti: Er vermischt die Zeitebenen, schafft sein eigenes Gefühl von Zeit. Es gibt Wähltelefone, aber auch Handys und Computer, neue Züge, aber auch eine Straßenbahn aus den 1960er-Jahren.

Vatanen: Und er weiß genau, was aktuell so los ist. Für die Livemusik in der Bar sorgt etwa eine recht bekannte Indiepop-Band. Sie heißt Maustetytöt und hat gerade ein neues Album veröffentlicht.