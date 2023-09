Ein kriminalistischer Opernabend

Neben packender Musik gibt es in der Oper oft ein weiteres verbindendes Element – das Verbrechen. Welchen kriminalistischen Sprengstoff die Werke bieten, erkundet das ensemble minui in seinem neuen Programm „Tatort Oper“. Der Regisseur Johannes Starmühler hat die Geschichten von Werken wie „Tosca“, „Rusalka“, „La Bohème“, „Eugen Onegin“ und „Elektra“ zu einem Text verwoben, bei dem die österreichische Schauspielerin und Wiener „Tatort“-Assistentin Christina Scherrer in die verschiedenen Rollen schlüpft. Stefan Potzmann, Klarinettist beim Kärntner Symphonieorchester, Initiator und Arrangeur für das ensemble minui, hat die Partituren für fünf Streicher, Flöte, Klarinette, Fagott und Horn bearbeitet.