Eine Gasse wird zur Literaturmeile

Die Zieglergasse wird am Samstag von 14 bis 22 Uhr zum vierten Mal zur Literaturmeile. Die Idee hinter der Veranstaltung ist, Literatur sichtbar und niederschwellig zugänglich zu machen. Sie stellt obendrein die Frage, wem der öffentliche Raum gehört. Der Austragungsort ist mit Wiens erster „klimaangepasster“ Straße nicht zufällig gewählt. Bespielt werden neben einer Open-Air-Hauptbühne etwa das Literaturhaus Wien, die Conditorei Froemmel, das Gasthaus Zur Stadt Krems und das Tapas-Lokal toma tu tiempo.

Ebendort liest Susanne Gregor (19 Uhr). Ihre ersten Schritte machte die in der Slowakei geborene österreichische Schriftstellerin in der Edition Exil. Der Verlag von Christa Stippinger fördert seit vielen Jahren Autorinnen und Autoren mit anderer Erstsprache als Deutsch, die in Österreich leben und auf Deutsch schreiben. Aktuell ist Gregor mit ihrem wunderbaren Roman „Wir werden fliegen“ für den Österreichischen Buchpreis nominiert.

Auf der Hauptbühne sind ab 18 Uhr zwei ukrainische Autorinnen zu Gast. Tatjana Maljartschuk lebt seit langem in Wien und ist hier keine Unbekannte mehr. Eine Entdeckung ist Natalka Sniadanko, die ungemein witzig schreibt (und nebenbei Max Goldt ins Ukrainische übersetzt). Das Abschlusskonzert um 20.30 Uhr spielt Der Nino aus Wien.

