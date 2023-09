Gut / Böse / Jenseits

GUT

Foto: APA/AFP/KENA BETANCUR

Ab sofort verbietet New Yorks Bürgermeister Eric Adams, mehr als ein Zimmer auf Airbnb zu vermieten. Zudem müssen die Hauptmieter im Apartment wohnen, Spekulanten sollen raus aus der Stadt. The city where no one sleeps.

BÖSE

Foto: Privat

Weil sich ein Nachbar an seinen Pfandflaschen bediente, ging ein deutscher Rentner mit einem Gartenrechen auf ihn los. Passanten mussten die beiden völlig erschöpften 77-Jährigen voneinander trennen. Age fight.

JENSEITS

Foto: APA/AFP/John MACDOUGALL

Sie möchte nicht die Niederlage des eigenen Landes feiern, erklärte AfD-Chefin Alice Weidel. Deshalb habe sie nicht am Tag der Kapitulation teilgenommen. Es ging übrigens um die Kapitulation 1945. Alice im Naziland.