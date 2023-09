Hände weg oder Fuß ab!

Darf man dazu auffordern, einen Buchsbaum auszureißen, um sich den Aufwand bei der Abwehr von an ihm fressenden Insekten zu ersparen? Sicher nicht, meint die weltumspannende Gemeinschaft der Buchsbaumfreunde, die mir zu meinem letztwöchigen Ratschlag schrieb, dass ich als kleiner Tierfreund den Wald vor lauter Büschen nicht erkennen würde.

Das Holz des Buchsbaums gehört zu den härtesten und teuersten aller in Europa wachsenden Bäume, da der Buchsbaum pro Jahr nur zehn bis 15 Zentimeter wächst. Für das Holz, das beim Bau von Holzblasinstrumenten und für Schachfiguren verwendet wird, zahlt man Apothekenpreise.

Daher, so konnte ich zwischen den Zeilen lesen, würde nur ein Flachwurzler auf die hirnlose Idee kommen, diesen Strauch umzuschneiden.

Hirnlosigkeit hat man lange Zeit auch den Pflanzen attestiert. Die Forschung wollte sich nicht damit auseinandersetzen, da ein „Gehirn“ auch Denken bedeuten würde und damit die Nähe zur Esoterik („Versteht mich mein Gummibaum?“) zu groß war. Erst langsam beginnt man zu erkennen, dass Pflanzen miteinander kommunizieren und Informationen auf chemischen Wegen austauschen können. So können Tomaten, die von Raupen attackiert werden, Abwehrstoffe produzieren und mit Duftstoffen ihre Nachbarinnen warnen. Das Pflanzengehirn, im Sinn eines Steuerungsorgans, sitzt in der Spitze jeder einzelnen Wurzel und kann nicht nur Informationen zu Schwerkraft, Licht, Feuchtigkeit, Temperatur, Mineralien, Duftstoffen und Konkurrenten wahrnehmen, sondern auch darauf zielgerichtet reagieren. So weit, so schlau.

Doch diese Buchsbaum-Geschichte findet hier noch ein karmisch gerechtes Ende. Da ich mich an das halte, was ich schreibe, habe ich sofort begonnen einen Buchsbaum aka Zünslerzuchtstation umzuschneiden.

Die oberirdischen Zweige abzuschneiden ging relativ schnell, aber den extraharten Wurzelstock zu entfernen wurde zu einem existenziellen Kampf zwischen Mensch und Pflanze. Eine Herausforderung, zu der man in den Social Media viele lustige Fail-Videos findet, bei denen Menschen auf oft originelle Weise ihr Haus, ihr Auto und sich selbst beschädigen.

Dieser Titanenkampf kam zu einem Halt, als es die Buchsbaumwurzel auf raffinierte Weise schaffte, die stumpfe Seite der Axt auf meinen Knöchel zurückzuschleudern.

Seitdem denke ich mir, ich sollte manche Probleme nicht an der Wurzel angehen.

