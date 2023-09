Konferenz: Elf Vorträge über Sex und mehr

Always play safe, sane & consensual.“ So lautet die wichtigste Regel im Club- und Veranstaltungsort Schwelle Wien, wo Abende wie „Sexpositive Disco“ oder „Conscious Kink Night“ ebenso stattfinden wie Workshops zu Tantra Erotica, Bondage oder Playfight.

Auch diesen Herbst veranstalten die Schwelle-Betreiber:innen wieder eine Konferenz, bei der Expertinnen und Experten über zeitgenössische Sexualitäten sprechen. Die Themen der diesjährigen „Schwelle Conference“ am 15. und 16.9. reichen von Polyamorie über weibliche Ejakulation und Sexdrogen („Chemsex“) bis hin zu Trauma-Arbeit oder der Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten. Der Berliner Sexualtherapeut Jeremy Shub spricht in seiner Lecture über „Love and Lust – Coaching Great Relationships“, wobei er seine eigene Rolle bei der Ermächtigung anderer reflektiert. Berni Ledinski alias Candy Licious geht in „Dragartists – Kunst und gesellschaftliche Geschlechtsbilder“ auch auf die rechtlichen Hürden für Inter- und Transpersonen in Österreich ein.

Neugierig macht auch Mel Merios Recherche zu „Heilige Sexualität: über weibliche Ejakulation, Vulva zeigende Göttinnen und die Repräsentanz des Göttlichen in Sex, Trance und Ekstase“.

Genauere Informationen unter: schwelle-conference.com.

