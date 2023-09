Kunst und Aktivismus, Hand in Hand: Gemeinsam alte Wunden heilen

Als „Festival für Kunst und Aktivismus“ geht die Wienwoche von 15. bis 24. September in ihre zwölfte Runde. Das heurige Motto „It’s getting cold in here“ bezieht sich kritisch auf den Clash von Klimaerwärmung und sozialer Kälte. „Prekäre Arbeitsverhältnisse, unsichtbare Stimmen, Körper und Kollektive rücken aus dem Rand ins Zentrum“, beschreibt Festivalleiterin Jelena Micić den Anspruch, mit dem aus 170 eingereichten Projekten zehn eingeladen wurden. Auf dem Programm stehen Ausstellungen, Konzerte, Performances, Filmscreenings, Interventionen und eine Gartenparty. Bei der Eröffnung am Freitag ab 18 Uhr wird an der Rahlstiege ein Schmelzofen angeheizt, um ein Zeichen gegen die eisigen gesellschaftlichen Verhältnisse zu setzen. Auf Reden und Comedy (Lux Vénerea aka „Bundaskanzlerin“) folgt Tanz: Ab 21 Uhr geht die Party im Aux Gazelles weiter.

Unter dem Titel „Legacies of the Healing“ erarbeitet eine Projektgruppe gemeinsam mit der lokalen Black, Indigenous People-of-Color-Community verschiedene Rituale, die in Performances und Prozessionen die Wunden einer rassistischen Geschichte zu heilen versuchen. Im konkreten Fall jene der „Afrika-Dörfer“ im Prater, die ab den 1880er-Jahren Menschen zur Schau stellten. Neben dem Workshop am 17.9. ab 14 Uhr auf der Zirkuswiese im Prater findet am 21.9. um 19 Uhr ein Roundtable zum Thema im Depot statt.

Mit dem Skateboard das Patriarchat überrollen: Das Performanceduo Gorgon*Urban und Moisturride lädt Frauen, Lesben, intersexuelle, nichtbinäre, trans und agender Personen zum Skaten ein. In der Aula des Akademie der bildenden Künste eröffnen die Kurator:innen Ljubomir Bratić, Elena Messner und Gabriela Urrutia Reyes das „Museum der Migration“, das auch auf Radio Orange mit Beiträgen zu hören sein wird. Die Künstlerin Chelsea Amada thematisiert in einem Kurzfilm, einer Installation und einem Artist-Talk ihr Dasein als Filipina in Wien und wie philippinische Pflegekräfte hierzulande leben. Der Workshop „Au-Pair Repair“ präsentiert wiederum Betreuungsarbeit in Österreich aus lateinamerikanischer Sicht.