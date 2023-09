Ben Glassberg an Volksoper

Schon seit längerer Zeit war bekannt, dass Omer Meir Wellber als Musikdirektor der Volksoper Wien zurücktritt. Nun verlässt er sogar vier Jahre früher als geplant die Stadt, er wolle aus persönlichen Gründen „durchatmen“. Ab 1. Jänner 2024 wird deshalb der junge britische Dirigent Ben Glassberg den Posten übernehmen und die Premieren von „West Side Story“ und „Die Lustige Witwe“ dirigieren. Der 1994 in London geborene Ben Glassberg war bisher Gastdirigent in Wien, Chefdirigent der Glyndebourne Tour und ist noch bis 2025/26 Musikdirektor der Opéra de Rouen Normandie.

Filmfestspiele Venedig

Als großer Sieger der 80. Filmfestspiele in Venedig ging der griechische Regisseur Yorgos Lanthimos hervor, dessen Film „Poor Things“ mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wurde. Der Film kommt Anfang 2024 in die Kinos und gilt als Oscar-Kandidat. Die Jury unter dem Vorsitz des US-amerikanischen Regisseurs Damien Chazelle („Babylon“) vergab die zwei weiteren Hauptpreise an Ryūsuke Hamaguchis „Evil Does Not Exist“ und an Matteo Garrones „Io Capitano“. Den Spezialpreis der Jury nahm Agnieszka Holland für „Zielona granica“ entgegen, eine Flüchtlingsgeschichte an der polnisch-belarussischen Grenze.

