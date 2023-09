MeToo endlich auch in Huisum

Da ist er wieder einmal, der Dorfrichter Adam, der über seine eigene Untat zu Gericht sitzt und sich peinlich auffällig in immer mehr Widersprüche verstrickt.

Heinrich von Kleists bitterschwarzes Lustspiel „Der zerbrochne Krug“, uraufgeführt 1808, war zumindest noch vor einer Generation auch in Österreich Schullektüre. In der Inszenierung von Amélie Niermeyer an den Kammerspielen der Josefstadt gelingt eine beeindruckende neue Interpretation.

Obgleich man sich bewusst fast ausschließlich der Sprache von Kleists Zeit bedient, versetzen Kostüme und Bühnenbild (Christian Schmidt und Stefanie Seitz) die Handlung um den nächtlichen Besuch bei der jungen Eve ins Heute. Und es wird klar: Es ging nie um den kaputten Krug, sondern immer schon um sexuelle Gewalt.

Eingestreut werden einige albtraumhafte Sequenzen, in denen das Ensemble gruselige Puppenmasken trägt. Richter Adam (großartig verlottert: Robert Joseph Bartl) und Gerichtsrätin Walter (unbestechlich: Sandra Cervik) bleiben einander nichts schuldig, aber das ins Real-Tragische geänderte Ende – Adam gelingt die Flucht – ist Katharina Klars (als „Zeugin“ Frau Brigitte) großer Moment, wenn sie den Text von Renate Aichinger vorsingt, eher vor-rappt: „brechen will ich / erzogen zu jasagerinnen / die nie gelernt ,nein‘!“