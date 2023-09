Jeder einzelne Songtitel beginnt mit „I Am“. „I Am Forever“. „I Am a Nightmare“. Oder „I Am Love“. Ich bin: Das neue Album der österreichischen Singer/Songwriterin Marilies Jagsch wirkt wie eine musikalische Selbstvergewisserung. Und es ist gleichzeitig ein Neustart für die Musikerin, die im Brotberuf als Verlagslektorin arbeitet.

Veröffentlichte sie Musik bis dato unter ihrem bürgerlichen Namen, so firmiert sie nunmehr unter dem Alias Maiija. Das neuen Album, das nur „I Am“ heißen konnte, folgt auf eine lange Veröffentlichungspause und klingt auch anders als Jagschs Frühwerke „Obituary for a Lost Mind“ (2008) und „From Ice to Water to Nothing“ (2010), die im Zeichen von Indiepop standen und bei Asinella Records erschienen sind, dem Label ihrer Kollegin Clara Luzia. In den 13 Jahren, die seither verstrichen sind, war sie nicht untätig, sondern arbeitete mit Kollegen wie Bernhard Fleischmann und wurde Mitglied der Band Vienna Rest in Peace.

Ähnlich wie deren Musik sind auch Jagschs Solo-Songs eindringliche Popmusik für Erwachsene. Gemeinsam mit dem Produzenten Peter Paul Aufreiter von der Band Hearts Hearts hat sie jedem der elf Stücke ein individuelles Arrangement auf den Leib geschneidert. Teils sind sie spärlich instrumentiert, mitunter wachsen sie zu intensiver Klangfülle an.