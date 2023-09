Nachrichten aus dem Inneren

Die Medienredaktion in Person Barbara Tóths meldet sich aus dem Burgenland. Der Neusiedler See sei heuer, dank einer satirischen ORF-Doku, angenehm schlecht besucht, berichtet Tóth. „Neusiedl ohne See“ konstruierte ein düsteres Szenario: Die Adria der Wienerinnen und Wiener verdunstet. Manche nehmen das für bare Münze, und so kann Tóth, ungestört von planschenden Massen, über die Wellen surfen.

Die Periode der „Mir ist heiß“-Bekundungen geht zu Ende, und noch wurde der Satz „Dreht jemand die Heizung auf?“ nicht ausgesprochen. Also raus in die Sonne!

Das letzte Sommerwochenende der Redaktion tendierte zum Wasser. Falter:Woche-Redakteurin Barbara Fuchs schwärmt vom Strandbad in Klosterneuburg, das Abstecher in die Auen und Tretbootfahrten im Altarm der Donau anbietet. Nicole Scheyerer, für die Falter:Woche gewöhnlich in Museen und Galerien unterwegs, rief im Salzkammergut „Achteraus!“. Sie paddelte im aufblasbaren Kanu über den Grundlsee.

Politik-Kollege Josef Redl verschwand in einer Designer-Bade-Cabaña. Deren Standort will er nicht preisgeben. Über diesen von Alpenquellen gespeisten Geheimtipp wurde nämlich noch nie ein abschreckender Mockumentary gedreht.

