Geld, Geld, Geld? Blödsinn. Der einzige Grund, warum die Rolling Stones 61 Jahre nach ihrer Gründung noch immer auf der Bühne stehen, ist Spaß. Zumindest erwecken ihre Konzerte diesen Eindruck. Zwei der drei Stones, die weder gestorben noch in den Ruhestand getreten sind, dürften zudem auch leiwande Typen sein. Der Schluss liegt nahe, wenn man „Life“ kennt, Keith Richards’ fulminante Autobiografie, und „Somebody Up There Likes Me“, den rührenden Dokumentarfilm über Ron Wood, den anderen Stones-Gitarristen. Und Mick Jagger? Nun ja, der ist eben Mick Jagger und kommt aus dieser Nummer jetzt auch nicht mehr heraus.

Keith, Ron und Mick, die last stones rolling, bringen am 20. Oktober „Hackney Diamonds“ heraus, das erste Stones-Album mit neuen Songs seit 18 Jahren. Die zugehörige Kampagne ist toll: erst ein kryptisches Inserat in einer britischen Regionalzeitung, dann weltweites Rätselraten und schließlich eine gestreamte Live-Pressekonferenz samt Präsentation des neuen Songs „Angry“.

