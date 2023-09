Niemand treibt leichtfertig ab, Herr Landeshauptmann!

Die konservativen Landesregierungen in Tirol und Salzburg planen – jede auf ihre Art – Hürden für Frauen, die eine Schwangerschaft abbrechen wollen. Tirol will ein „Register“ einführen, in dem Frauen, die abtreiben, anonym und freiwillig ihre Gründe angeben sollen.

Das Projekt lässt sich das Land knapp 100.000 Euro kosten. Es brauche „solide Daten“, um „zielgerichtete Maßnahmen“ abzuleiten, sagt die zuständige Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP). Auch in Salzburg – hier ist die ÖVP in Koalition mit der FPÖ – sollen „neutrale Daten“ erhoben und „Alternativen zum Schwangerschaftsabbruch ausgearbeitet“ werden, steht im Regierungsübereinkommen. In Salzburg kann man seit 2005 im Landeskrankenhaus abtreiben, in Tirol nicht. Dort bieten drei Privatordinationen den Abbruch an.

