Foto: zVg

„Enjoy Your Life!“ Bei Romy Madley Croft ist das kein naiver hedonistischer Kampfruf. Klar, die Sängerin der britischen Band The xx will auf ihrem ersten Soloalbum, angesiedelt zwischen Disco und Techno, Spaß – aber als nachdenkliche Erdenbürgerin mit Hang zur Melancholie ist Leichtigkeit bei ihr etwas hart Erkämpftes. Der Musik hört man das zum Glück nicht an. Und die Texte? Persönlich, beinahe tagebuchhaft. Madonna nannte das: „Confessions on a Dance Floor.“ (Young)

