Eigentlich hätte die 45. Unesco-Sitzung (seit Sonntagabend bis 25. September) in Russland stattfinden sollen. Aus entsetzlichen Gründen tagt die Weltkulturerbe-Organisation an einem anderen Ort: Riad, die Hauptstadt Saudi-Arabiens. Aber um Menschenrechte in modernen Veranstalterorten soll es im Falter-Stadtleben nicht gehen. Bei der Unesco-Konferenz reden sie auch über den scheinbar unendlichen Heumarkt-Skandal. Wien zeigt neue Architekturpläne des Hochhausprojekts her – wieder einmal.