Verspielte Gitarre, edle Laute und ein Hoch der Stille

Die Laute war 400 Jahre lang das beliebteste Instrument in Europa. König Ludwig XIV. ließ sich angeblich jeden Abend eine Stunde lang auf ihr vorspielen. Der französische Lautenist Denis Gaultier hörte darin gar die „Sprache der Götter“. David Bergmüller schätzt vor allem die klangliche Intimität des Instruments. Für „Rhétorique du Silence“ (Berlin Classics), sein Solodebüt, hat der Tiroler Lautenist in den Archiven gestöbert und ein himmlisches Potpourri französischer Lautenmusik aus dem 16. und 17. Jahrhundert zusammengestellt. Die Stücke heißen „Narcisse“, „Psyche“, „La Belle Homicide“ oder „La Mascarade“ und bezaubern mit zarten Tönen sowie süßer Melancholie.

Parallel zur aristokratischen Laute kam in Frankreich die Gitarre in Mode. Besonders wichtig war Henry Grenerin, der neben seiner Tätigkeit als Lautenist am Hof Ludwigs XIV. auch eine Gitarrenschule entwickelte. Bruno Helstroffer, der neben klassischer und barocker Musik auch Zeitgenössisches und Rock im Repertoire hat, widmet „L'âme-son“ („Seelenklang“, Alpha) diesem längst vergessenen Pariser Gitarrenpionier. Sein raffiniertes Soloprogramm ergänzt Helstroffer um zwei hinreißende Sopranarien mit Chantal Santon Jeffery: „Je meurs sans mourir“ (Ich sterbe, ohne zu sterben) und „Récit de la Lune“ (Gesang des Mondes).

