Warmes Blut, das für ein Herz aus Tinte fließt

Vom Ausstellungskatalog flattert ein weißes Band. Darauf ist mit blutrotem Garn der Titel „Robert Gabris. This Space Is Too Small For Our Bodies“ gestickt. Arbeitslose ältere Frauen haben dafür Nadel und Faden gezückt, erzählt Robert Gabris über die Lesebändchen, die seine erste Publikation schmücken. „Ich schreibe die Wörter, und die Omas sticken sie, natürlich bezahlt.“