Wenn Indien nicht mehr Indien heißt

Wenn es nach Narendra Modi geht, dann ist er nicht mehr lang Premierminister von Indien. Nicht dass er zurücktreten will. Aber beim G20-Gipfel in Neu-Delhi tauchte sein Land mit einem neuen Namen auf: Bharat. Modi will Indien umbenennen, um den britischen Kolonialismus zu überwinden, der von 1757 bis 1947 dauerte. In Artikel 1 der Verfassung heißt es bisher: „Indien, das ist Bharat, soll eine Union der Staaten sein.“ Am 18. September könnte das Parlament in Neu-Delhi zur Namensänderung per Verfassungszusatz unter Artikel 368 schreiten. Bharat soll als Bezeichnung vor Indien geschoben werden.