Was bringen eigentlich Wissenschaftspreise?

Der Preis ist aus Papier. „Ig Pseudo Cola“ steht auf den rechteckigen Boxen, die bei der Ig-Nobelpreiszeremonie am 14. September an die zehn Gewinnerteams verliehen werden. „Die Trophäen sollen möglichst wenig wert sein“, sagt der Wissenschaftsjournalist Marc Abrahams, der die ignoble, also unwürdigen Preise für skurrile Forschung seit 1991 verleiht. Seit der Pandemie findet die Zeremonie online statt. Auf dem Regal hinter ihm in seiner Bostoner Wohnung türmen sich die Auszeichnungen der letzten Jahre: ein Blumentopf, ein Styroporkopf, ein Schaumstoffwürfel.