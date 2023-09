Wer schön sein will, muss leiden – ein Leben lang

Meiner Erfahrung nach ist die Gegenleistung von Männern, die man als Frau für Attraktivität bekommt, meist schlicht und ergreifend ein Mindestmaß an Respekt, und zwar nur dann, wenn man einer bestimmten Idee von Attraktivität entspricht“, schreibt Sophie Passmann in ihrem Buch „Pick Me Girls“. Darin berichtet sie offen über ihre Schönheitseingriffe und warum diese nicht ihrem Feminismus widersprechen. Diese These sorgte vergangene Woche in den sozialen Medien für Aufregung. Zeitgleich erschien auch das Buch „Hässlichkeit“ von Moshtari Hilal, in dem die Künstlerin Ursprünge gängiger Schönheitsnormen beleuchtet. Wieso dreht sich gerade (wieder) alles um das Aussehen?