Wie der Phönix aus der Asche

Die Stadt Skopje wurde bei einem Erdbeben 1963 zu weiten Teilen zerstört. Mit der Ausstellung „No Feeling Is Final“ widmet sich die Kunsthalle Wien dem Museum moderner Kunst, das in der Folge mit Schenkungen aus aller Welt entstanden ist. Im Rahmen der Schau hält Ljubica Spaskovska nun den englischsprachigen Vortrag „Die Stadt der internationalen Solidarität“. Die Historikerin publizierte die Bücher „The Last Yugoslav Generation: The Rethinking of Youth Politics and Cultures in Late Socialism“ (2017) und „1989: A Global History of Eastern Europe“ (2019). Am Beispiel von Skopje zeigt sie, wie der zunächst auf die Architektur konzentrierte Wiederaufbau zu einer umfassenden Übung im „Nation-Building“ wurde.