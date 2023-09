Wie ringt man die Hände?

Liebe Frau Andrea, im Morgenjournal wird derzeit vom Personalnotstand in der Gastronomie berichtet. Immer wieder fällt die Formulierung, dass „händeringend“ nach Arbeitskräften gesucht wird. Was ist damit eigentlich gemeint, woher kommt dieser Begriff? Bitte um Weiterhilfe. Danke. Ingrid Heinz aus Altlengbach, per E-Mail

Liebe Ingrid,

der Begriff selbst wird weithin verstanden und in floskelhafter Sprache synonym für drängend, eindringlich, flehentlich, inständig und sehnlichst verwendet. Was aber ist das Ringen der Hände? Ein Beringen, also das Anstecken von Ringen, kann nicht gemeint sein. Sehen wir nach im Deutschen Wörterbuch, dem großen Materialsteinbruch der Gebrüder Jacob und Wilhelm Grimm.

Das Wort sei erst neuer gebildet, erfahren wir hier, früher sei, wie bei Lessing, „mit gerungenen Händen“ verwendet worden, oder wie bei Goethe „mit (...) gefalteten, mitleidig gerungenen Händen“. Das Bild gefalteter, bittender Hände wird sichtbar.

