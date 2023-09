Im Namen der Freiheit

Wie lassen sich Medien aus der politischen Vereinnahmung befreien? In Wien muss das Verfassungsgericht über die Rechtmäßigkeit des ORF-Stiftungsrates entscheiden. Brüssel plant ein neues Medienfreiheitsgesetz. Beides könnte helfen

Barbara Tóth Medien, FALTER 37/2023 vom 13.09.2023

Wo ist die Medienfreiheit am stärksten gefährdet? In Ungarn und Slowenien sind öffentlich-rechtliche Sender am stärksten in ihrer Unabhängigkeit bedroht (Balkengrafik). Die Europakarte zeigt, in welchen Ländern die redaktionelle Vielfalt leidet Quelle: Zentrum für Medienpluralismus und Medienfreiheit, Europäisches Universitätsinstitut Florenz. Befragung von Fachleuten, gewertet wurden Transparenz der Medieneigentümerschaft, Pluralität der Medienanbieter, Pluralität auf den digitalen Märkten, ökonomische Stärke der Medien und redaktionelle Unabhängigkeit von kommerziellem und Eigentümereinfluss (Illustration: Oliver Hofmann)