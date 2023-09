Altmeisterliches Muskelspiel: Zum Bodybuilding in die Albertina

Was für eine Pose! Ein Arm hinter dem zurückgeworfenen Kopf, eine Hand an der Brust, das Becken gekippt. Michelangelos Statue „Sterbender Sklave“ beeindruckt auch noch als Gipsabguss des Originals. Die Albertina hat die Kopie für ihre Schau „Michelangelo und die Folgen“ aus der Glyptothek der Akademie der bildenden Künste ausgeliehen.

Die Ausstellung zeigt, wie die Muskelprotze des Italieners (1475–1564) die Kunstgeschichte geprägt haben. Im Mittelpunkt stehen Zeichnungen, aber auch Bildhauerei gesellt sich hinzu, so etwa eine Bronzekopie von Michelangelos Weingott Bacchus. 2010 feierte eine hochkarätige Werkschau das Florentiner Multitalent, nun liegt der Fokus auf den Nackedeis. Seien es die sogenannten „Ignudi“, die Männerfiguren an der Decke der Sixtinischen Kapelle, oder Christus am Kreuz: Michelangelo bringt Plastizität und Bewegung in die Darstellung von Leibern, er macht sie zu Körpern von Gewicht. Weißhöhungen verleihen den Muskeln Glanz, Sehnen treten akribisch genau hervor. Aber dem Bildhauer der „Pietá“ und des „David“ geht es um mehr als das Proportionsideal der Antike oder anatomische Richtigkeit. Der Vergleich mit Zeichnungen von Zeitgenossen wie Raffael sowie seinen Schülern und Nachfolgern verdeutlicht, wie viel Feuer Michelangelos Figuren verströmen. Am besten kann noch sein Bewunderer Rubens mithalten. Fast wie Spott darauf wirkt Rembrandts Realismus, schlaksige Burschen und schmerbäuchige Frauen, bewusst hässlich. Aber auch die verzerrten Körper der Manieristen und die Bilder von Herkules als Muskelprotz mit Keule übersteigern Michelangelos Körperideal (ungewollt) ins Lächerliche.

Das letzte Drittel der Schau wirkt wie eine Notlösung. Ein Exkurs zu Dürers Proportionslehre mag noch angehen, aber dann folgen beliebige Frauenakte. Die Bilder von Göttinnen, Madonnen, Hexen und Huren haben mit Michelangelo nichts mehr zu tun. Und musste das (wohl touristisch gedachte) Ausstellungsfinale mit Klimt und Schiele sein? Dann lieber wieder zurück in Buonarrotis Muckibude.