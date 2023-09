Anklage von Theater und Publikum

Peter Handkes genial betiteltes Sprechstück „Publikumsbeschimpfung“ (1966) zielt weniger auf das Publikum als vielmehr das Theater selbst ab. Vier Personen beschwören den Tod des Theaters, sprechen mit den Zuschauer:innen – und beschimpfen sie schließlich.

In der Inszenierung von Matthias Jodl tritt die Schauspielerin Tanja Raunig zusammen mit der Rockband Kreisky auf. Die Band rund um Sänger Franz Adrian Wenzl bewies schon zuvor am Rabenhof, dass sie Theater kann. In Sibylle Bergs Stück „Viel gut essen“ tänzelte Wenzl über die Bühne und redete sich mit kabarettistisch-schauspielerischem Talent in Rage. Dieses könnte ihm auch jetzt beim Publikumsbeschimpfen helfen.