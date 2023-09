Das Rätsel von der Getränkekarte

Liebe Frau Andrea, ich lese den Falter immer von hinten, um gleich in Ihrem Informationsbureau zu sein – ich liebe Sprache. Nun tat sich im Weinlokal unseres Vertrauens die Frage auf: Was sind „Afrain-Getränke“? Das Angebot ließ uns erahnen, alklose Erfrischungen. Aber woher kommt „Afrain“ und was bedeutet es? Peter Ahorner verwendet diesen Begriff in seinem schönen Satz „Hagestolz nimmt im Gemach ein Afrain-Getränk zu sich, delektiert sich an Zibeben, bettet sein Haupt auf das Kaprizerl und sinniert über sein wohliges Dasein.“ Ich vermisse jedoch eine Erklärung und Herleitung des Wortes. Können Sie mir helfen? Dr. Google weiß es auch nicht. Mit vielem Dank und freundlichen Grüßen Mag. Barbara Bauchinger, per E-Mail