Debüt der Bildhauerin als Malerin

Langes Schaffen, später Ruhm: Dieses typische Künstlerinnenschicksal ereilte wie so viele auch Louise Bourgeois (1911–2010), die erst im hohen Alter bekannt wurde. Die seit 1938 in New York lebende Französin soll dem Vernehmen nach aber ganz zufrieden mit ihrer späten „Entdeckung“ gewesen sein, weil sie so unbehelligt von Kuratoren und Kunstmarkt arbeiten konnte. Dazu passt auch der Ausstellungstitel „Unbeirrbarer Widerstand“, unter dem das Belvedere nun die frühe Malerei der für ihre Skulpturen berühmt gewordenen Künstlerin zeigt.

Das Highlight stellten Bourgeois’ kaum bekannte Bilder aus den Jahren von 1938 bis 1949 dar. Wie auch ihr späteres Werk beziehen sich diese surrealen Kompositionen häufig auf Traumata ihrer Kindheit, die Sehnsüchte, Ängste und Aggressionen, die aus einer familiären Schieflage erwuchsen.

Aber auch feministische Untertöne sind erkennbar, wenn etwa ein Haus den Kopf eines Frauenkörpers ersetzt. Das Heim wird zu einer Art Gefängnis. Auch aus Bildtiteln wie „Fallen Woman“ oder „The Runaway Girl“ spricht weibliches Unbehagen. Die Schau zeigt das Frühwerk mit Plastiken, Installationen und Grafiken. So etwa mit den sogenannten „Zellen“, unheimlichen Käfiginstallationen, in denen auch schon mal eine Guillotine gefährlich scharf aufblitzt.