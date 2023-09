Der männliche Blick als stärkste Währung

Die deutsche Autorin Sophie Passmann (Jg. 1994) gilt nach den Büchern „Alte weiße Männer“ und „Komplett Gänsehaut“ als wichtige feministische Stimme ihrer Generation. Dass sie in ihrem neuen Memoir „Pick Me Girls“ darüber schreibt, Schönheitseingriffe hinter sich zu haben, sorgte im Internet reflexhaft für Aufregung: Ja, warum macht/darf denn die das?

„Ich wollte den Großteil meines Lebens anders sein als andere Frauen“, schreibt sie in der Einleitung und erzählt in der Folge davon, wie sie aufgewachsen ist. „Pick Me Girls“ sind übrigens junge Frauen, die so tun, als wären sie anders als andere junge Frauen – um Männern zu gefallen. Der männliche Blick, so Passmann, sei immer noch die stärkste Währung.