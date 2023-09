Die Angst vor Frauenkörpern

Da wären wir also wieder. Österreich diskutiert erneut darüber, was junge Frauen tragen dürfen. Ich habe kurz vor den Sommerferien, nachdem eine Direktorin Eltern in einem Brief dazu aufforderte, ihre Töchter anständig zu kleiden, schon einmal darüber geschrieben, wieso Kleidungsvorschriften an Schulen die falsche Konsequenz sind. Daraufhin bekam ich fast ausschließlich negative Resonanz. Ein Leser bezeichnete Schülerinnen als „erotisch sein wollende Barbie-Puppen“ und gab den jungen Frauen eine Mitschuld am Gesamtbild, „das ihrer Selbstbestimmtheit nicht zuträglich ist“.