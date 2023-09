Die Außenseiterin

Sie initiierte Wiens wichtigste Nachkriegsgalerie und machte ihre Wohnung zum Zentrum der Avantgarde. In Erinnerung bleibt die Künstlerin Gertie Fröhlich (1930-2020) als Erfinderin des Logos des Österreichischen Filmmuseums. Sie gehört zu jenen Frauen, für die Journalisten gern das Wort „Szenefigur“ verwenden. Wie sehr dieser Begriff an Fröhlichs Wirken vorbeizielt, zeigt nun eine kleine Ausstellung im Museum für angewandte Kunst (Mak).

Eltern und Kinder sitzen in einer idyllischen Landschaft. Das Gemälde „Familienbild“ (1985) arbeitet ein Trauma auf. Aus einer sudetendeutschen Familie stammend, musste Fröhlich die slowakische Heimat verlassen, erlebte auf der Flucht, wie Partisanen einen alten Mann aus dem Zug zerrten und erschossen. Immer wieder tauchen in ihren Bildern ländliche Szenen auf, Szenen eines Paradieses, aus dem sie vertrieben wurde. Vom Exil in Oberösterreich brach sie in die Kunstwelt auf.