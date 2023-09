Die Jagd nach dem Plagiat

Aus gegebenem Anlass – so könnte eine Kolumne über einen neuerlichen Plagiatsvorwurf des sogenannten Plagiatsjägers oft beginnen. Denn die Vorwürfe, die Stefan Weber erhebt, sind ein häufiger, ein sehr häufiger Anlass. Diesmal also der ÖBB-Chef Andreas Matthä.

Für das Publikum ist es undurchsichtig, wie jemand in Webers Visier gerät. Klar ist nur, dass diese Formulierung das Gefühl des Beobachters trifft: Jemand gerät in Webers Visier. Die jeweilige inkriminierte Arbeit wirkt da fast wie eine Gelegenheit. So scheint es zumindest.

Hier soll es aber gar nicht um das Wirken des Herrn Weber im Einzelnen gehen, sondern um die allgemeine Frage, die seinen Vorwürfen zugrunde liegt: Worauf beruht der Vorwurf des Plagiats?

Plagiat meint (um hier kein solches zu begehen: laut Duden und Wikipedia) den Diebstahl geistigen Eigentums. Im Fall von Texten bedeutet dies die nicht gekennzeichnete Übernahme einer Argumentation, einer Formulierung, einer Idee. Das Unterschlagen, das Verheimlichen der Herkunft entspricht also einer Anmaßung fremder geistiger Leistungen.