Wer ist Anna Horn, die neue Direktorin des Dschungel Wien?

Auf Anna Horns großem Schreibtisch liegen ein Zeichenblock, Stifte und eine Ausgabe der Kinderbuchreihe „Die Schule der magischen Tiere“. Die Sachen gehören ihrer achtjährigen Tochter. Sie begleitet die neue Direktorin des Dschungel Wien manchmal in die Arbeit. Kurz vor der Eröffnung gibt es hier noch viel zu tun.

Die 1977 in Dessau geborene Horn ist Expertin für Kinder- und Jugendtheater. Zuletzt war sie stellvertretende Leiterin des Burgtheaterstudios, der Schiene für junges Publikum im Haus am Ring. Davor verantwortete sie am Residenztheater in München das „Junge Resi“. Nach vielen Jahren an großen Institutionen freut sie sich nun auf die Möglichkeiten, die ein eigenes Haus bietet. Darauf, dass Kinderproduktionen nicht als Stiefkinder des erwachsenen Publikums behandelt werden. Und dass kein aufgeblasener Verwaltungsapparat kleinere Produktionen blockiert.