Das Leben ist kein Ponyhof, heißt es. Nicht einmal für ehemalige Mitglieder der österreichischen Bundesregierung. Es sei denn, man hat den Hofknicks vor einem kriegstreiberischen Tyrannen zum Fulltimejob gemacht. Ex-Außenministerin Karin Kneissl fühlt sich im Westen politisch verfolgt und ist nach einem Zwischenstopp im Libanon endlich im Herzen der aufgeklärten Demokratie gelandet, Sankt Petersburg. An der Universität von Wladimir Putins Heimatstadt leitet die Vertriebene einen Thinktank mit dem akademisch unverdächtig klingenden Namen „Geopolitisches Observatorium für Russlands Schlüsselfragen“. Es wäre also alles eitel Wonne, wäre da nicht der große Trennungsschmerz gewesen, musste Kneissl doch ihre (ebenfalls verfolgten) Ponys in Beirut zurücklassen.

Und da zeigt sich die ganze Großherzigkeit von Putin allgemein und seiner Armee im Besonderen: Die wegen ihrer politischen Ansichten von Frankreich per Pushback nach Beirut vertriebenen Pferde wurden von einer Transportmaschine des russischen Militärs abgeholt und ihrer Besitzerin zugestellt. Geschichten, wie sie eben nur ein Flüchtling erzählen kann.

Ex-Außenministerin Karin Kneissl verströmt Marie-Antoinette-Vibes (Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER)