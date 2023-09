„Es wird Schreckliches geschehn“: Luc Bondys legendäre „Salome“ in Wien

Vor der Volksoper herrschte prachtvolles Spätsommerwetter, drinnen düsterer Fin-de-Siècle-Chic – vergangenen Freitag wurde hier mit Richard Strauss’ „Salome“ die neue Saison eröffnet. 1910 fand hier übrigens auch die Wiener Erstaufführung des Werks statt.

1992 inszenierte Luc Bondy (1948–2015) den Einakter für die Salzburger Festspiele, nun feierte die ikonische Produktion Wien-Premiere. Erarbeitet wurde das Remake von Bondys Witwe Marie-Louise zusammen mit dem Bühnenbildner Erich Wonder (79) und der Choreografin Lucinda Childs (83).

Die Szenerie ist auf das Wesentliche reduziert: Der hohe, dunkle Raum wirkt wie eine heruntergekommene Beletage. Die Fensterflügel sind geschlossen, und im fahlen Licht sieht man den Putz bröckeln. In der Mitte des Raums steht eine schwarze Rampe, darunter befindet sich die Zisterne, in der Herodes den Propheten Jochanaan gefangen hält.

Die Familientragödie nach Oscar Wilde inszenierte Bondy als verstörendes Kammerspiel. Astrid Kesslers Salome passt stimmlich und körperlich perfekt in das Bild des obsessiven jungen Mädchens, das ebenso naiv wie berechnend ist: Weil sie den Propheten (stimmlich eine Wucht: Tommi Hakala) nicht haben kann, lässt sie ihn enthaupten. „Zu meiner eignen Lust will ich den Kopf des Jochanaan in einer Silberschüssel haben.“ Childs’ Choreografie des Tanzes der sieben Schleier würde heute wie aus der Zeit gefallen wirken. Bei Astrid Kessler jedoch gerät er zur antierotischen, beklemmenden Solo-Performance.

Herodes, der den Blick nicht von seiner Stieftochter lassen kann, und seine durchgeknallte Gattin Herodias sind der Albtraum eines jeden Paartherapeuten. Wolfgang Ablinger-Sperrhacke und Ursula Pfitzner geben das ideales Paar zwischen Hysterie und Selbstzerstörung.

Musikchef Omer Meir Wellber, der Ende Dezember nach nur eineinhalb Jahren Richtung Hamburg zieht, peitscht Orchester und Sänger in 90 Minuten durch die Partitur. Blech und Schlagwerk lässt er dabei so mächtig spielen, dass sie den Rest übertönen. Dennoch berechtigter Jubel für diese ikonische Inszenierung.