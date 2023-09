Neben all der pritzeligen Aufregung im Leben sowie den guten Gefühlen wie Zufriedenheit, Liebe und so, gibt es einen großen, wichtigen Lebensbegleiter: den flauen Magen. Der tritt in den unterschiedlichsten und gerne in unmöglichen Situationen auf. Da wäre der normale flaue Magen: Man hat Hunger. Erinnert daran, dass man essen sollte. Den neurotischen flauen Magen gibt es auch, der stellt sich bei folgenden Gelegenheiten ein: U-Bahn-Tür schließt sich, Flugzeug rollt an, um zu starten, es steigen zu viele Leute in den Aufzug ein. Jemand setzt sich zu nahe neben einen aufs Bankerl.