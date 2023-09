Hauptsache schleimig: Uhlichs Treatment

Kinder lieben alles, was schleimig ist. Und vielleicht würden Erwachsene das auch tun, wenn sie sich bloß eingehender mit der sonderlichen Existenz von Schleim beschäftigen würden. Doris Uhlichs neueste Performance „Gootopia – The Treatment“ bietet die Möglichkeit.

Das Stück ist die Fortsetzung von „Gootopia“. Die Auseinandersetzung mit der Substanz, die gerade während der Pandemie starke Abwehrreaktionen hervorrief, feierte 2021 im Tanzquartier ihre Uraufführung. Uhlich rehabilitierte in ihrer Performance das Sekret: Nackte Körper aalten sich in reichlich Schleim und untersuchten, was damit alles möglich ist. Das war mal eklig, mal sexy.

Die österreichische Choreografin und Performerin stellt in ihren Arbeiten oft gängige Körperbilder infrage. Sie untersucht die Beziehung zwischen Mensch und Maschine oder setzt sich mit der Zukunft des menschlichen Körpers im Zeitalter seiner Perfektionierung auseinander.

In „Gootopia – The Treatment“ tritt das Publikum mit glitschigen Substanzen in Kontakt. Geleitet von Performer:innen bewegen sich die Zuschauer:innen von Station zu Station, wo workshopartige „Treatments“ stattfinden. Sie sind eingeladen, den Schleim zu berühren, sich mit ihm zu vernetzen und Allianzen zu bilden. In diesem Sinne: Trauen Sie sich, lassen Sie sich einschleimen.