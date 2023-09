Von so etwas Ähnlichem wie einer Begegnungszone sind wir noch weit entfernt, aber die vor zwei Jahren angestrengten Verbesserungen zeigen sich schon: Die Gehsteige wurden breiter, ein bisschen mehr Bäume, ein bisschen weniger Verkehrswahnsinn.

Auch kulinarisch tat sich in letzter Zeit viel, was umso erstaunlicher ist, da Gersthof und Cottage ja als härtestes Pflaster der Stadt gelten: mit jeder Menge Kohle, die aber möglichst knausrig ausgegeben werden will ...

Was aktuell schwerfällt, und das liegt zuerst einmal an Markus Schneider-Diglas, der vor zwei Jahren beschloss, nicht mehr IT-Manager sein zu wollen. Weshalb er mit seiner Frau Elisabeth Schneider-Diglas, die seit 2015 schon die Meierei im Türkenschanzpark führt, die großartige Fleischhauerei Bauer am sonst eher jämmerlichen Gersthofer Markt übernahm.