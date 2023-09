Ich möchte eine Lanze für den Kohlrabi brechen

Um Obst wird immer ein wahnsinniges Getue gemacht, so als müssten das alle gut finden. Aber, von ihrem Verpackungskonzept einmal abgesehen: Gibt es etwas Blödsinnigeres als Bananen? Die sind ja nicht einmal gebrannt zu gebrauchen! Vegetable-Othering hingegen ist selbst in sich als woke gerierenden Blasen eine vollkommen akzeptierte diskursive Praxis. An dieser Stelle möchte ich noch einmal meinen seit Jahrzehnten gebetsmühlenartig, völlig frucht- und folgenlos wiederholten Hinweis anbringen, dass die Mehrzahl von Praxis (im Sinne einer Handlung) „Praktiken“ lautet und nicht wie in schlechten Althusser-Übersetzungen „Praxen“. Kleine Eselsbrücke: „Wer Praxen sagt, braucht einen Arzt.“ „Diskursive Praxen“ wären allenfalls die Arbeitsstätten von Logopäden.

Es wird aber eh wieder nichts nützen, also zurück zum Gemüse. Fast alle Menschen sind mit irgendeiner Gemüsesorte verfeindet. Die einen mögen keinen Brokkoli, die anderen keinen Karfiol, die nächsten keine Auberginen, Zucchini oder Okraschoten. Selbst Nigel Slater macht keinen Hehl daraus, dass er Fenchel nicht sonderlich toll findet. In seinem über 600 Seiten starken Standardwerk „Tender / Gemüse“ findet sich gerade einmal ein halbseitiger Eintrag mit dem Hinweis, dass man Fenchelschnitze in einen Fischbauch schieben oder unter die Knochen eines Kaninchenbratens mischen könne. Über die Möglichkeit eines Fenchelrisottos schweigt sich Slater aus.