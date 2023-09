Im Siegeszug der Bittergetränke füllen herbe Limos uns’re Schränke

Ein bisschen lassen sich die Sommergefühle noch konservieren: die Wärme der sonnengegerbten Haut, die aufgekratzten Mückenstiche von diesem letzten Badetag an der Donau. Wer es richtig macht, fühlt sich sogar beim Blick in den Kühlschrank noch an den Italienurlaub erinnert. Dort, zwischen Sojasauce und Hafermilch, steht er, der Chinotto (zumindest im Hause der Autorin).