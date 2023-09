Ist die Energiewende schon geschafft?

Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein: „Die Welt steht am Anfang vom Ende der Ära der fossilen Brennstoffe. Das scheinbar unaufhaltsame Nachfragewachstum nach Kohle, Öl und Gas wird noch in diesem Jahrzehnt zu Ende gehen“, erklärte der Exekutivdirektor der Internationalen Energie Agentur (IEA) Fatih Birol vergangene Woche der Financial Times. Und Birol ist nicht irgendwer: Time zählt ihn zu den 100 einflussreichsten Menschen weltweit, und was „Energie“ betrifft, ist er zweifellos der weltweit führende Experte.